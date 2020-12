Tredicesima 2020, riduzione del 12% a causa del Covid: 2 miliardi in meno rispetto al 2019 (Di lunedì 30 novembre 2020) La Tredicesima quest'anno sarà ridotta rispetto allo scorso: 41,2 miliardi contro 43,3 del 2019. I motivi principali di questa riduzione della Tredicesima destinata a consumi di circa il 12% secondo ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Laquest'anno sarà ridottaallo scorso: 41,2contro 43,3 del. I motivi principali di questadelladestinata a consumi di circa il 12% secondo ...

sassaripost : RT @CitizenPost: Tredicesima 2020, meno soldi in busta paga: quanto si prende? - carlacasu : RT @CitizenPost: Tredicesima 2020, meno soldi in busta paga: quanto si prende? - CitizenPost : Tredicesima 2020, meno soldi in busta paga: quanto si prende? - martina_lo_re : #Tredicesima 2020, quando viene pagata - Adnkronos - FinanciaLounge : Tra i vari effetti negativi del #Covid19 sulla nostra #economia c’è anche l’alleggerimento delle #tredicesime… -

Ultime Notizie dalla rete : Tredicesima 2020 HTTP/1.1 Server Too Busy