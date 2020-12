Statua della Madonna decapitata e con le mani mozzata, l’indignazione del sindaco di Venezia (Di lunedì 30 novembre 2020) . L’atto vandalico si è consumato durante la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre e ha preso di mira la Statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera. “La Città condanna con forza questo atto così vile. Un gesto che offende Venezia, la nostra storia e i nostri valori” ha commentato il sindaco di Venezia. Il presunto responsabile è stato già individuato e denunciato. “Un gesto che offende Venezia, la nostra storia e i nostri valori”, così il sindaco del capoluogo Veneto Luigi Brugnaro ha condannato pubblicamente quanto accaduto nelle scorse ore a Marghera dove un uomo ha preso di mira volutamente una Statua della Madonna decapitandola e mozzandole le mani. L’atto ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 30 novembre 2020) . L’atto vandalico si è consumato durante la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre e ha preso di mira ladi Piazzale Giovannacci a Marghera. “La Città condanna con forza questo atto così vile. Un gesto che offende, la nostra storia e i nostri valori” ha commentato ildi. Il presunto responsabile è stato già individuato e denunciato. “Un gesto che offende, la nostra storia e i nostri valori”, così ildel capoluogo Veneto Luigi Brugnaro ha condannato pubblicamente quanto accaduto nelle scorse ore a Marghera dove un uomo ha preso di mira volutamente unadecapitandola e mozzandole le. L’atto ...

