Shakhtar-Real Madrid, i convocati di Zidane: out Ramos, torna Benzema (Di lunedì 30 novembre 2020) Zinedine Zidane ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora out Sergio Ramos, torna Benzema. Portieri: Courtois, Lunin, Altube. Difensori: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, F. Mendy, Chust. Centrocampisti: Kroos, Modri?, Casemiro, Ødegaard, Isco, Arribas. Attaccanti: Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Rodrygo.

