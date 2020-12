Scienza: Ecco cosa accade al cervello se non cammini abbastanza (Di lunedì 30 novembre 2020) Sapevate che se non si cammina abbastanza gli effetti negativi si producono oltre che sul corpo, anche sulla psiche? Camminare fa bene alla salute? Si, sia fisica che mentale. A volte, non si cammina abbastanza durante la giornata. Può accadere perchè il lavoro ci obbliga a stare seduti ad una scrivania per molte ore, o L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Sapevate che se non si camminagli effetti negativi si producono oltre che sul corpo, anche sulla psiche? Camminare fa bene alla salute? Si, sia fisica che mentale. A volte, non si camminadurante la giornata. Puòre perchè il lavoro ci obbliga a stare seduti ad una scrivania per molte ore, o L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GastoneSabba : RT @antonio_bordin: Tu guarda che geni della scienza che abbiamo nel #CTS, giustamente strapagati come faraoni: dopo mesi di studi, hanno c… - Mosange : RT @antonio_bordin: Tu guarda che geni della scienza che abbiamo nel #CTS, giustamente strapagati come faraoni: dopo mesi di studi, hanno c… - gal_gio : RT @antonio_bordin: Tu guarda che geni della scienza che abbiamo nel #CTS, giustamente strapagati come faraoni: dopo mesi di studi, hanno c… - effe_grazia : RT @antonio_bordin: Tu guarda che geni della scienza che abbiamo nel #CTS, giustamente strapagati come faraoni: dopo mesi di studi, hanno c… - metaanto : RT @antonio_bordin: Tu guarda che geni della scienza che abbiamo nel #CTS, giustamente strapagati come faraoni: dopo mesi di studi, hanno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza Ecco Scienza: Ecco cosa accade al cervello se non cammini abbastanza MeteoWeek Scienza: Ecco cosa accade al cervello se non cammini abbastanza

Sapevate che se non si cammina abbastanza gli effetti negativi si producono oltre che sul corpo, anche sulla psiche? Camminare fa bene alla salute?

Ecco la pelle elettronica sensibile come quella umana

Può essere la nuova frontiera della medicina. Gli scienziati ci lavorano da anni e sono molti i tipi di pelle elettronica, detta anche e-skin, che si stanno producendo in laboratorio. L’ultimo è stato ...

Sapevate che se non si cammina abbastanza gli effetti negativi si producono oltre che sul corpo, anche sulla psiche? Camminare fa bene alla salute?Può essere la nuova frontiera della medicina. Gli scienziati ci lavorano da anni e sono molti i tipi di pelle elettronica, detta anche e-skin, che si stanno producendo in laboratorio. L’ultimo è stato ...