Rsa | “La signora sta bene | è a letto” Ma la signora è in una bara davanti ai familiari

(Di lunedì 30 novembre 2020) Incredibile vicenda vicino a Potenza che dimostra ancora una volta come siano trattati alcuni pazienti rispetto ad altri. Oltre il danno, la drammatica beffa. Non solo stavano piangendo una familiare 91enne morta dentro una casa di riposo, ma in più, mentre stavano dandole l’ultimo saluto dentro la, hanno dovuto sentirsi chiamare dalla Rsa in cui era ricoverata la nonnina che annunciava alla famiglia che la donna stava, era stabile, a letto. Come un disco registrato: probabilmente la stessa frase la ripetono decine di volte ogni giorno, segno che non tutti i pazienti vengono trattati allo stesso modo. Evidentemente qualcuno si è scordato di Teresa, o l’avevano scambiata per un’altra. Il covid ha portato caos e purtroppo un pò di follia, soprattutto nei presidi sanitari e per anziani: i medici e gli infermieri sono ormai ...