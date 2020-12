Roma, in piazza Venezia torna “Spelacchio”. Raggi: “Abbiamo deciso di non rinunciare all’albero per dare un messaggio di speranza” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella rotonda di prato davanti al Vittoriano sono già cominciate le operazioni di allestimento e apertura dei rami di “Spelacchio“, l’albero di Natale di Roma ormai famoso in tutto il mondo. Si tratta di un abete alto circa 23 metri, con un diametro della chioma alla base di 12 metri. A colorarlo e illuminarlo ci saranno 100mila luci a led e 800 sfere in quattro tinte: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Come da tradizione, verrà inaugurato il prossimo 8 dicembre dalla sindaca Virginia Raggi, che ha detto: “Non abbiamo rinunciato ad allestire il nostro albero perché vogliamo che sia un messaggio di speranza per tanti lavoratori alle prese con la crisi economica e in generale per tutti noi, che stiamo affrontando la pandemia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella rotonda di prato davanti al Vittoriano sono già cominciate le operazioni di allestimento e apertura dei rami di “Spelacchio“, l’albero di Natale diormai famoso in tutto il mondo. Si tratta di un abete alto circa 23 metri, con un diametro della chioma alla base di 12 metri. A colorarlo e illuminarlo ci saranno 100mila luci a led e 800 sfere in quattro tinte: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Come da tradizione, verrà inaugurato il prossimo 8 dicembre dalla sindaca Virginia, che ha detto: “Non abbiamo rinunciato ad allestire il nostro albero perché vogliamo che sia undi speranza per tanti lavoratori alle prese con la crisi economica e in generale per tutti noi, che stiamo affrontando la pandemia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

