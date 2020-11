Ristori Quater, via libera in CdM: da aiuti a sospensione tasse, le novità (Di lunedì 30 novembre 2020) Non solo aiuti ma anche rinvio delle scadenze fiscali: semaforo verde in Consiglio dei ministri al decreto Ristori Quater che stanzia altri 8 miliardi destinati ad attività e a lavoratori più in difficoltà. Ma non solo. “Chi è colpito dalla crisi provocata dal Covid-19 troverà sempre lo Stato al suo fianco”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri ha annunciato con un tweet che il CdM “ha approvato il DecretoRistoriQuater”. “Continuiamo a sostenere – afferma il ministro – lavoratori, partite Iva e imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure”. Nel dettaglio, il dl prevede che per chi abbia subito una “significativa perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) Non soloma anche rinvio delle scadenze fiscali: semaforo verde in Consiglio dei ministri al decretoche stanzia altri 8 miliardi destinati ad attività e a lavoratori più in difficoltà. Ma non solo. “Chi è colpito dalla crisi provocata dal Covid-19 troverà sempre lo Stato al suo fianco”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri ha annunciato con un tweet che il CdM “ha approvato il Decreto”. “Continuiamo a sostenere – afferma il ministro – lavoratori, partite Iva e imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure”. Nel dettaglio, il dl prevede che per chi abbia subito una “significativa perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e ...

