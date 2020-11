Natale: sarà blocco spostamenti anche tra Regioni gialle (Di lunedì 30 novembre 2020) La linea del Governo sembra essere quella dura. A Natale vietati spostamenti anche tra Regioni gialle. Il blocco degli spostamenti sarà infatti totale ed avrà inizio presumibilmente intorno al 19 di dicembre, fino al 6 gennaio. Nel frattempo, il governo sta lavorando a delle deroghe, che saranno minime per garantire la sicurezza dei cittadini. Fra queste, la possibilità sempre di rientrare presso la propria residenza o domicilio. Quanto alle seconde case lo spostamento andrebbe effettuato prima del blocco; inoltre, sarebbe previsto il ritorno nella casa di famiglia per trascorrere le feste con i genitori anziani. In valutazione anche la concessione della deroga per gli studenti che hanno spostato la ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) La linea del Governo sembra essere quella dura. Avietatitra. Ildegliinfatti totale ed avrà inizio presumibilmente intorno al 19 di dicembre, fino al 6 gennaio. Nel frattempo, il governo sta lavorando a delle deroghe, che saranno minime per garantire la sicurezza dei cittadini. Fra queste, la possibilità sempre di rientrare presso la propria residenza o domicilio. Quanto alle seconde case lo spostamento andrebbe effettuato prima del; inoltre, sarebbe previsto il ritorno nella casa di famiglia per trascorrere le feste con i genitori anziani. In valutazionela concessione della deroga per gli studenti che hanno spostato la ...

vaticannews_it : #30novembre A Piazza San Pietro è arrivato, dalla Slovenia sudorientale, l’albero di Natale che sarà poi alzato in… - chetempochefa : “Dico molto chiaramente che questo sarà un Natale significativamente diverso da tutti gli altri. Il primo, e auspic… - chetempochefa : 'Se continuiamo ad avere assembramenti, il Natale sarà davvero problematico. ' @zaiapresidente a #CTCF - Simo07827689 : @M49liberorso #Toti tradotto: la libertà a Natale serve a far guadagnare le 'attività produttive liguri', il sacrif… - devrijnho : Sarà la prima volta nella mia vita in cui non andrò a messa a Natale -

