Moderna | Vaccino efficace al 94 | 1% | al 100% in casi severi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) La società statunitenseconferma l’efficacia al 94,1% delmRNA-1273 sviluppato contro il Covid. Il candidatoha inoltre dimostrato un’efficacia pari alnei. “L’analisi di efficacia primaria dello studio di Fase 3 Cove - spiega l’azienda - è stato condotto su 196e conferma l’elevata efficacia osservata già nella prima analisi ad interim (95con un efficacia del 94,5%)”. I dati sulla sicurezza “sono sottoposti al controllo di un Comitato di monitoraggio indipendente nominato National Institutes of Health (NIH)”. Sulla base di questi datiha annunciato che oggi ”è prevista la richiesta per l’autorizzazione all’uso di emergenza alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense ...