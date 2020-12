Meteo della settimana: le previsioni per la prima settimana di dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Cambia il mese e cambia anche il Meteo. Ecco quindi come evolverà il tempo in questa prima settimana di dicembre, secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it. Da questo lunedì il nord Italia entra nel vivo della stagione invernale, ancora piogge torrenziali e nubifragi possibili su alcune regioni. Meteo: dal 30 novembre al 4 dicembre Oggi 30 novembre il vortice che ha portato piogge sul Sud Italia, si sposta verso la Grecia portando le ultime precipitazioni all’estremo sud dello stivale, sul resto dell’Italia clima invece asciutto. Al Nord arriva il freddo invernale, il Sud invece nuovamente investito dalle piogge anche sotto forma di nubifragi. Dal 3 dicembre si entra nel pieno della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Cambia il mese e cambia anche il. Ecco quindi come evolverà il tempo in questadi, secondo gli esperti del CentroItaliano.it. Da questo lunedì il nord Italia entra nel vivostagione invernale, ancora piogge torrenziali e nubifragi possibili su alcune regioni.: dal 30 novembre al 4Oggi 30 novembre il vortice che ha portato piogge sul Sud Italia, si sposta verso la Grecia portando le ultime precipitazioni all’estremo sud dello stivale, sul resto dell’Italia clima invece asciutto. Al Nord arriva il freddo invernale, il Sud invece nuovamente investito dalle piogge anche sotto forma di nubifragi. Dal 3si entra nel pieno...

