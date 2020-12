Ilary Blasi torna a febbraio 2021 su Canale 5 con l’Isola dei Famosi! (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra sia ufficiale: stando a quanto riportato da bubinoblog, Ilary Blasi potrebbe tornare su Canale 5, a partire da febbraio 2021, con l’Isola dei Famosi. Un ritorno atteso, dopo il successo della conduzione di Ilary Blasi delle prime 3 edizioni del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni, l’Isola dei Famosi dovrebbe iniziare intorno al 22 febbraio 2021. Esattamente dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per adesso nessuna comunicazione ufficiale, solo tanta attesa per il grande ritorno. Si ipotizza inoltre che l’avventura dei nuovi naufraghi non sarà in Honduras, a causa dell’emergenza COVID-19 in tutto il mondo. Pare siano le ... Leggi su trendit (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra sia ufficiale: stando a quanto riportato da bubinoblog,potrebbere su5, a partire da, condei Famosi. Un ritorno atteso, dopo il successo della conduzione didelle prime 3 edizioni del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni,dei Famosi dovrebbe iniziare intorno al 22. Esattamente dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per adesso nessuna comunicazione ufficiale, solo tanta attesa per il grande ritorno. Si ipotizza inoltre che l’avventura dei nuovi naufraghi non sarà in Honduras, a causa dell’emergenza COVID-19 in tutto il mondo. Pare siano le ...

trash_italiano : Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? - trash_italiano : 'Vippooooni, il #GFVIP verrà allungato fino all'8 Febbraio! Vi anticipo quindi che ci saranno delle novità: entrera… - simoneg_ : Per me possono anche sbattere quattro vip in un porcile fuori Roma, purché conduca Ilary Blasi mi va bene tutto. #isola - tuitter02 : Piersilvy cancella pure l'#isola e lo sostituisci con un altro reality basta che ci regali Ilary Blasi in prima serata #isola - Pluviophile_G : RT @trash_italiano: Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? -

