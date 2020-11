Il sindaco De Magistris: «Stadio Diego Armando Maradona ufficiale dal prossimo match casalingo» (Di lunedì 30 novembre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magristris, ha annunciato quando lo Stadio San Paolo cambierà nome. Le parole del primo cittadino Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato a Radio Marte aggiornando su quando lo Stadio San Paolo cambierà nome. Le sue parole. «Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildi Napoli, Luigi De Magristris, ha annunciato quando loSan Paolo cambierà nome. Le parole del primo cittadino Luigi Dedi Napoli, ha parlato a Radio Marte aggiornando su quando loSan Paolo cambierà nome. Le sue parole. «Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Cerimonia? Vedremo. Poi ci ...

