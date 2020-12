F1, GP Bahrein 2020: l’incidente spaventoso di Romain Grosjean ci ha reso più umani in quei 28 secondi (Di lunedì 30 novembre 2020) Fiamme e la paura che qualcosa di brutto stesse accadendo. Team-radio impazziti, piloti che guardavano con insistenza quegli specchietti con la speranza di vedere uscire Romain Grosjean da quell’inferno a Sakhir. Sono i pensieri che ha fatto il monegasco Charles Leclerc, colpito nel cuore più di una volta da incidenti tragici e la scomparsa di amici fraterni: il riferimento è a Jules Bianchi e ad Anthoine Hubert. Fortunatamente, Romain è riuscito a salvarsi, aiutato dalle migliorie incredibili fatte in termini di sicurezza sulle vetture, dal pronto intervento della Medical-Car e poi anche dal fato: rimanere coscienti in un impatto così devastante ed essere in grado di uscire in pochissimo tempo, fregandosene delle fiamme, è stato un mix di coraggio leonino e di sostegno dalla buona sorte. In quei 28 ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Fiamme e la paura che qualcosa di brutto stesse accadendo. Team-radio impazziti, piloti che guardavano con insistenza quegli specchietti con la speranza di vedere uscireda quell’inferno a Sakhir. Sono i pensieri che ha fatto il monegasco Charles Leclerc, colpito nel cuore più di una volta da incidenti tragici e la scomparsa di amici fraterni: il riferimento è a Jules Bianchi e ad Anthoine Hubert. Fortunatamente,è riuscito a salvarsi, aiutato dalle migliorie incredibili fatte in termini di sicurezza sulle vetture, dal pronto intervento della Medical-Car e poi anche dal fato: rimanere coscienti in un impatto così devastante ed essere in grado di uscire in pochissimo tempo, fregandosene delle fiamme, è stato un mix di coraggio leonino e di sostegno dalla buona sorte. In28 ...

OA_Sport : F1, GP Bahrein 2020: l’incidente spaventoso di Romain Grosjean ci ha reso più umani in quei 28 secondi - ADHRB : Mentre gli occhi di tutti erano rivolti al #BahrainGP, svoltosi questa domenica 29 Novembre, le #prigioni del… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: F1: miracolo in Bahrein. Grosjean scampa a uno spaventoso incidente - anna_annie12 : F1: miracolo in Bahrein. Grosjean scampa a uno spaventoso incidente - TeleradioNews : Automobilismo. G.P. Bahrein: svetta Lewis Hamilton; miracolato Grosjean, saltato dal bolide in fiamme… -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrein 2020 HTTP/1.1 Server Too Busy