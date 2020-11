**Dl ristori: nota Chigi, rottamazione quater per chi non ha pagato vecchie rate** (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Arriva la rottamazione quater, ma solo per chi aveva già aderito in precedenza al rateizzazione delle cartelle esattoriali ma non è riuscito a pagare le rate che ne hanno determinato la decadenza. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater. La norma stabilisce che ''i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021''. Inoltre per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Più in generale, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Arriva la, ma solo per chi aveva già aderito in precedenza al rateizzazione delle cartelle esattoriali ma non è riuscito a pagare le rate che ne hanno determinato la decadenza. Lo comunica palazzo, nellache segue il Cdm che ha approvato il decreto legge. La norma stabilisce che ''i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021''. Inoltre per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Più in generale, con il ...

