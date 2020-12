Covid, Anelli: “In Puglia crescono i contagi, numeri in controtendenza” (Di lunedì 30 novembre 2020) BARI – Vito Roberto De Giorgi, anestesista pugliese è morto a causa del coronavirus venerdì scorso. A darne notizia è il presidente dell’ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli che “a nome di tutto l’ordine” esprime vicinanza alla famiglia. “Ai suoi cari vanno le mie condoglianze e quelle di tutti i consiglieri”, dichiara. IN PUGLIA NUMERI IN CONTROTENDENZA Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) BARI – Vito Roberto De Giorgi, anestesista pugliese è morto a causa del coronavirus venerdì scorso. A darne notizia è il presidente dell’ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli che “a nome di tutto l’ordine” esprime vicinanza alla famiglia. “Ai suoi cari vanno le mie condoglianze e quelle di tutti i consiglieri”, dichiara. IN PUGLIA NUMERI IN CONTROTENDENZA

xelocueves : 216 medici morti per Covid, 27 negli ultimi dieci giorni Anelli: “Fermare la strage degli innocenti, ne va di tutto… - battist_laura : RT @fimmgnotizie: La prima notizia di oggi:'216 medici morti per Covid, 27 negli ultimi dieci giorni. Anelli: 'Fermare la strage degli inno… - psich3delica : @tiinaaamartina io i led e due anelli una cinta e poi non so volevo comprare qualche vestitino ma con sto covid ndo cazz vado - Antonio00481655 : RT @fimmgnotizie: La prima notizia di oggi:'216 medici morti per Covid, 27 negli ultimi dieci giorni. Anelli: 'Fermare la strage degli inno… - FimmgNazionale : RT @fimmgnotizie: La prima notizia di oggi:'216 medici morti per Covid, 27 negli ultimi dieci giorni. Anelli: 'Fermare la strage degli inno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Anelli HTTP/1.1 Server Too Busy