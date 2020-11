“Zoom sulla città”, prende il via l’iniziativa del movimento civico “CambiaVento” (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – prende il via lunedì l’iniziativa “Zoom sulla città” organizzata dal movimento civico “CambiaVento”. Il ciclo di incontri intende riflettere su aspetti tematici inerenti lo sviluppo della città, la sua prospettiva e soprattutto raccogliere spunti per fare un approfondimento sulle dinamiche cittadine. Il primo appuntamento, come detto, si terrà domani, lunedì 30 novembre, alle ore 19.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook di CambiaVento (www.facebook.com/CambiaVento-100154445223411/) incentrandosi sul tema “Benevento nuova: riqualificazione e riuso nel contesto urbano”. Al centro del confronto l’idea di dover restituire ai cittadini spazi e strutture che oggi vertono in condizioni di degrado ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –il via lunedìorganizzata dal. Il ciclo di incontri intende riflettere su aspetti tematici inerenti lo sviluppo della città, la sua prospettiva e soprattutto raccogliere spunti per fare un approfondimento sulle dinamiche cittadine. Il primo appuntamento, come detto, si terrà domani, lunedì 30 novembre, alle ore 19.00 in diretta streamingpagina Facebook di CambiaVento (www.facebook.com/CambiaVento-100154445223411/) incentrandosi sul tema “Benevento nuova: riqualificazione e riuso nel contesto urbano”. Al centro del confronto l’idea di dover restituire ai cittadini spazi e strutture che oggi vertono in condizioni di degrado ...

