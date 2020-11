VIDEO Lance Stroll si ribalta nel GP del Bahrain: macchina capottata dopo il contatto con Kvyat (Di domenica 29 novembre 2020) dopo il terribile incidente di Romain Grosjean, il GP del Bahrain 2020 è ripartito dop 85 minuti di stop, ma la ripartenza è stato tutt’altro che felice. Nel corso del terzo giro, infatti, la Racing Point di Lance Stroll si è letteralmente ribaltata. Il canadese ha avuto un contatto con l’AlphaTauri di Daniil Kvyat e la sua monoposto si è capottata in maniera rocambolesca. Fortunatamente non c’è stato nulla di grave, il pilota è uscito illeso dalla sua monoposto. La gara è comunque molto movimentata e purtroppo si stanno susseguendo gli incidenti. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Lance Stroll. VIDEO Lance Stroll CAPOTTATO: Galiba bu yar?? ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)il terribile incidente di Romain Grosjean, il GP del2020 è ripartito dop 85 minuti di stop, ma la ripartenza è stato tutt’altro che felice. Nel corso del terzo giro, infatti, la Racing Point disi è letteralmenteta. Il canadese ha avuto uncon l’AlphaTauri di Daniile la sua monoposto si èin maniera rocambolesca. Fortunatamente non c’è stato nulla di grave, il pilota è uscito illeso dalla sua monoposto. La gara è comunque molto movimentata e purtroppo si stanno susseguendo gli incidenti. Di seguito ildell’incidente diCAPOTTATO: Galiba bu yar?? ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lance F1 | Pausa toilette FormulaPassion.it GP Bahrain, altro incidente: si ribalta la Racing Point di Stroll (VIDEO)

F1 | Pausa toilette

