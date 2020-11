Scuola, siamo alla prova del fuoco: tornano in classe 719mila studenti. In Dad 3 milioni di alunni (Di domenica 29 novembre 2020) Per la Scuola altri giorni decisivi. Per effetto del cambio cromatico di alcune regioni, tornano in classe circa 719mila alunni. Restano in Dad oltre 3 milioni di alunni. Scuola, tutti i numeri tra presenza e Dad Restano a casa collegati con i loro professori in Dad 2.734.012 studenti degli istituti della secondaria di secondo grado, oltre a circa 587mila alunni del primo ciclo nelle zone rosse rimaste (Campania, Toscana e Abruzzo). TuttoScuola informa che il totale complessivo è di 3 milioni e 241mila ragazzi. A questi vanno però aggiunti 79.995 alunni di seconda e terza media del Piemonte. La Regione, infatti, nonostante sia diventata zona arancione, ha deciso di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 novembre 2020) Per laaltri giorni decisivi. Per effetto del cambio cromatico di alcune regioni,incirca. Restano in Dad oltre 3di, tutti i numeri tra presenza e Dad Restano a casa collegati con i loro professori in Dad 2.734.012degli istituti della secondaria di secondo grado, oltre a circa 587miladel primo ciclo nelle zone rosse rimaste (Campania, Toscana e Abruzzo). Tuttoinforma che il totale complessivo è di 3e 241mila ragazzi. A questi vanno però aggiunti 79.995di seconda e terza media del Piemonte. La Regione, infatti, nonostante sia diventata zona arancione, ha deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola siamo Scuola, siamo alla prova del fuoco: tornano in classe 719mila studenti. In Dad 3 milioni di alunni Il Secolo d'Italia I ragazzi pagano la superficialità delle istituzioni

