Promoter uccisa, suicida in carcere il killer di Marilena Re (Di domenica 29 novembre 2020) Busto Arsizio (Varese), 29 novembre 2020. Vito Clericò, il 64enne di Garbagnate Milanese condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio nel 2017 dell'amica Marilena Rosa Re, Promoter ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 29 novembre 2020) Busto Arsizio (Varese), 29 novembre 2020. Vito Clericò, il 64enne di Garbagnate Milanese condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio nel 2017 dell'amicaRosa Re,...

repubblica : Promoter uccisa per soldi nel Varesotto, il killer si toglie la vita in carcere - SabrinaSunny24 : RT @ultimenotizie: Vito Clericó, 64 enne di Garbagnate Milanese condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio nel 2017 dell'amic… - AnsaLombardia : Promoter uccisa e decapitata, suicida in carcere il killer. Vito Clericó ha ingoiato sacchi di immondizia | #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Promoter uccisa e decapitata, suicida in carcere il killer Vito Clericó ha ingoiato sacchi di i… - CorriereQ : Promoter uccisa e decapitata, suicida in carcere il killer -