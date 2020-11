Napoli, controlli straordinari di polizia nei quartieri di San Pietro a Patierno e Secondigliano (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Pietro a Patierno e Secondigliano. Le operazioni si sono concluse con l’identificazione di 38 persone, 22 delle quali con precedenti di polizia, il controllo di 20 veicoli e la constatazione di 6 violazioni del Codice della Strada. Tra questi un 44enne napoletano, notato dai poliziotti perché in sella ad uno scooter privo di targa e con il numero di telaio abraso. Il conducente è stato denunciato per ricettazione. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizioo di controllo del territorio neidi San. Le operazioni si sono concluse con l’identificazione di 38 persone, 22 delle quali con precedenti di, il controllo di 20 veicoli e la constatazione di 6 violazioni del Codice della Strada. Tra questi un 44enne napoletano, notato dai poliziotti perché in sella ad uno scooter privo di targa e con il numero di telaio abraso. Il conducente è stato denunciato per ricettazione. L'articolo ...

