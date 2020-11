Maltempo in Sardegna, Esercito in azione a Bitti: rimossi 400 metri cubi di fango (Di domenica 29 novembre 2020) Alluvione Bitti ultime news. A seguito del violento nubifragio che ha sconvolto ieri il comune di Bitti nel nuorese, l’Esercito Italiano, su attivazione della Prefettura locale, ha prontamente inviato proprie squadre di soccorso che sono all’opera, senza sosta, dalla serata di ieri per rimuovere detriti e ripristinare la viabilità. >> Maltempo in Sardegna: la situazione dopo la tragica alluvione a Bitti Alluvione Bitti ultime news: in azione gli specialisti del 5° genio guastatori dell’Esercito Gli specialisti del 5° reggimento genio guastatori, di stanza a Macomer, hanno raggiunto il luogo dell’intervento con personale e macchine movimento terra, in concorso alle unità della Protezione Civile ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) Alluvioneultime news. A seguito del violento nubifragio che ha sconvolto ieri il comune dinel nuorese, l’Italiano, su attivdella Prefettura locale, ha prontamente inviato proprie squadre di soccorso che sono all’opera, senza sosta, dalla serata di ieri per rimuovere detriti e ripristinare la viabilità. >>in: la situdopo la tragica alluvione aAlluvioneultime news: ingli specialisti del 5° genio guastatori dell’Gli specialisti del 5° reggimento genio guastatori, di stanza a Macomer, hanno raggiunto il luogo dell’intervento con personale e macchine movimento terra, in concorso alle unità della Protezione Civile ...

