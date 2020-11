Il monolite di ferro nello Utah è scomparso, s’infittisce il mistero (Di domenica 29 novembre 2020) Il grande monolite di ferro comparso nello Utah è sparito nel nulla: non ci sono spiegazioni e il mistero s’infittisce. Lo scorso 18 novembre un enorme pilastro di ferro, alto circa 3 metri e mezzo, è stato avvistato dai funzionari locali in mezzo alle rocce rosse tipiche dello Utah meridionale, negli Stati Uniti. Fin dalla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 29 novembre 2020) Il grandedicomparsoè sparito nel nulla: non ci sono spiegazioni e il. Lo scorso 18 novembre un enorme pilastro di, alto circa 3 metri e mezzo, è stato avvistato dai funzionari locali in mezzo alle rocce rosse tipiche dellomeridionale, negli Stati Uniti. Fin dalla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

