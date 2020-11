Finisce in Procura il caso della compagna di Conte presa d’assalto dalle Iene e “salvata” dalla scorta del premier (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di Roma indaga sull’uso della scorta e dell’auto di servizio da parte della compagna del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Palo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ministri ed è nato da una denuncia dell’esponente e consigliera regionale di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. La vicenda risale al 26 ottobre scorso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Quel giorno la compagna del presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de Le Iene che chiedevano una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020) Ladi Roma indaga sull’usoe dell’auto di servizio da partedelGiuseppe, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Palo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ministri ed è nato da una denuncia dell’esponente e consigliera regionale di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. La vicenda risale al 26 ottobre scorso, secondo quanto riportato dal CorriereSera. Quel giorno ladel presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de Leche chiedevano una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un ...

ontoxy : RT @repubblica: Finisce in procura il caso del video della compagna di Conte presa d'assalto dalle Iene e 'salvata' dalla scorta del premie… - repubblica : Finisce in procura il caso del video della compagna di Conte presa d'assalto dalle Iene e 'salvata' dalla scorta de… - bello_cattivo : RT @Storace: Solo guai a #PalazzoChigi. Il #premier #Conte finisce nei pasticci per la sua #fidanzata - damonirella : RT @Storace: Solo guai a #PalazzoChigi. Il #premier #Conte finisce nei pasticci per la sua #fidanzata - cascoi34 : RT @Storace: Solo guai a #PalazzoChigi. Il #premier #Conte finisce nei pasticci per la sua #fidanzata -