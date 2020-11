Dzeko: “Non siamo scesi in campo. Serata da dimenticare” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il capitano della Roma, Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pesante ko subito a Napoli, ma contento del ritorno in campo dal 1? dopo il Covid. Queste le sue parole: “Non è stata la nostra Serata, non abbiamo fatto bene. Dobbiamo dimenticarla il più presto possibile. Venivamo da ottime gare, ma questa sera non siamo scesi in campo. Dopo la partita eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori al mondo ma dobbiamo svegliarci. Bisogna svegliarci il più presto possibile perché si gioca ogni 3-4 giorni. Salto di qualità? Si dice sempre che non vinciamo contro le grandi, però abbiamo pareggiato con il Milan e la Juventus e avremmo meritato molto di più, comunque il campionato è lungo e ci sono tanti big match, speriamo di migliorare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Il capitano della Roma, Edin, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pesante ko subito a Napoli, ma contento del ritorno indal 1? dopo il Covid. Queste le sue parole:è stata la nostra, non abbiamo fatto bene. Dobbiamo dimenticarla il più presto possibile. Venivamo da ottime gare, ma questa sera nonin. Dopo la partita eravamo troppo forti, ora noni peggiori al mondo ma dobbiamo svegliarci. Bisogna svegliarci il più presto possibile perché si gioca ogni 3-4 giorni. Salto di qualità? Si dice sempre che non vinciamo contro le grandi, però abbiamo pareggiato con il Milan e la Juventus e avremmo meritato molto di più, comunque il campionato è lungo e ci sono tanti big match, speriamo di migliorare ...

