Covid, quali spostamenti tra Regioni saranno consentiti a Natale (Di domenica 29 novembre 2020) Redazione Il governo sembra che abbia ormai chiuso il capitolo dedicato agli spostamenti tra Regioni per quel che riguarda il Natale, per cui si attende il nuovo Dpcm che entrerà in vigore venerdì 4 dicembre. Dovrebbe restare il coprifuoco anche per la messa del 24 sera, pranzi e cenoni dovrebbero essere riservati solamente ai parenti stretti, Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 29 novembre 2020) Redazione Il governo sembra che abbia ormai chiuso il capitolo dedicato aglitraper quel che riguarda il, per cui si attende il nuovo Dpcm che entrerà in vigore venerdì 4 dicembre. Dovrebbe restare il coprifuoco anche per la messa del 24 sera, pranzi e cenoni dovrebbero essere riservati solamente ai parenti stretti, Impronta Unika.

MicheleZambon1 : Ci saranno giornate della “Memoria dei morti covid-19” e anche un “25 Aprile”: ora ci stiamo giocando quali eroi ve… - Lidia550449671 : RT @GagliardoneS: Sono OTTO mesi che il governo #Conte chiede sacrifici agli Italiani, senza togliere UN EURO dai loro ricchi stipendi. E h… - OfficialTozzi : RT @valedc20: @RaiTre @OfficialTozzi Altro punto nevralgico:le disuguaglianze sociali che non permettono di curare in primis le MNT (diabet… - valedc20 : @RaiTre @OfficialTozzi Altro punto nevralgico:le disuguaglianze sociali che non permettono di curare in primis le M… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quali Tredicesima più leggera causa Covid? Ecco che cosa cambia davvero e per quali lavoratori Il Fatto Quotidiano Taranto gioca la carta del mare: in arrivo acquario, regate e Giochi del Mediterraneo

La città si reinventa attraverso un percorso che tiene insieme sport, grandi eventi, ricerca e turismo in una visione nuova ...

Parlano 4 esperti: gli errori da non rifare per evitare la terza ondata

Abbiamo chiesto agli esperti di spiegarci dove la Toscana ha sbagliato e cosa deve fare per non dover rivivere un picco di morti e contagi ...

La città si reinventa attraverso un percorso che tiene insieme sport, grandi eventi, ricerca e turismo in una visione nuova ...Abbiamo chiesto agli esperti di spiegarci dove la Toscana ha sbagliato e cosa deve fare per non dover rivivere un picco di morti e contagi ...