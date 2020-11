Basket, 36 punti in serie A: il record di Matilde Villa a (quasi) 16 anni (Di domenica 29 novembre 2020) Costa Masnaga (Lecco), 29 novembre - Trentasei punti in serie A con la carta di identità che dice 16 anni ancora da compiere . Il nuovo record per rapporto punti-età è stato messo a segno da Matilde ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 29 novembre 2020) Costa Masnaga (Lecco), 29 novembre - TrentaseiinA con la carta di identità che dice 16ancora da compiere . Il nuovoper rapporto-età è stato messo a segno da...

annamariamoscar : Basket femminile, segna 36 punti in serie A a soli 15 anni: l'impresa di Matilde Villa - qn_giorno : #Basket , 36 punti in serie A: il record di #MatildeVilla a (quasi) 16 anni - Deborah_SW4P : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - A7Perezz : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… - progio6 : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… -