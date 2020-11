Bankitalia | morto l' ex direttore generale Vincenzo Desario

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - E'a Roma all'età di 87 anni, storicodella Banca d'Italia. Entrato nel 1959, ha lavorato in via Nazionale per oltre quarant'anni e ne ha scalato le gerarchie, ricoprendo prima la carica di vicee poi quella di, succedendo nel 1994 a Lamberto Dini. E' stato dg fino al 1 ottobre 2006, con Antonio Fazio governatore, per poi essere nominato, con Mario Draghi,'onorario' della Banca d'Italia. La notizia della sua morte l'ha data il figlio Davide, sui social.