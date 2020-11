Vibonese-Ternana probabili formazioni e dove vedere il match (Di sabato 28 novembre 2020) Questo pomeriggio alle 15, al Luigi Razza di Vibo Valentia, la Vibonese ospita la capolista Ternana, nello scontro valido per la 13a giornata di Serie C. Gli ospiti proveranno ad allungare ulteriormente il distacco sugli avversari. I padroni di casa invece, avendo disputato due partite in meno, tenteranno di rilanciarsi verso l’alta classifica. Come arriva la Vibonese La Vibonese si presenta alla sfida con una serie altalenante di risultati. Nell’ultimo incontro disputato, il recupero della nona giornata, i rossoblù hanno ottenuto un buon pareggio contro il Foggia per 1-1. Domenica scorsa invece hanno dovuto cedere il passo al Monopoli per 2-0. L’ultimo successo risale al 15 Novembre, l’1-0 contro il Potenza deciso dalla rete di Ambro. Attualmente i calabresi occupano l’undicesima posizione con 13 punti e 10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Questo pomeriggio alle 15, al Luigi Razza di Vibo Valentia, laospita la capolista, nello scontro valido per la 13a giornata di Serie C. Gli ospiti proveranno ad allungare ulteriormente il distacco sugli avversari. I padroni di casa invece, avendo disputato due partite in meno, tenteranno di rilanciarsi verso l’alta classifica. Come arriva laLasi presenta alla sfida con una serie altalenante di risultati. Nell’ultimo incontro disputato, il recupero della nona giornata, i rossoblù hanno ottenuto un buon pareggio contro il Foggia per 1-1. Domenica scorsa invece hanno dovuto cedere il passo al Monopoli per 2-0. L’ultimo successo risale al 15 Novembre, l’1-0 contro il Potenza deciso dalla rete di Ambro. Attualmente i calabresi occupano l’undicesima posizione con 13 punti e 10 ...

TernanaNews : Ternana-Vibonese, le probabili formazioni, orario d’inizio e dove vederla - AiaCampobasso : ?? SERIE C ? VIBONESE CALCIO - TERNANA CALCIO ??? Sabato 28 novembre ore 15 ??? Stadio Luigi Razza (Vibo Valentia)… - PorcelliA : Certo, far giocare la #Vibonese dopo due giorni contro la #Ternana è un innegabile vantaggio per quest'ultima.. Mi… - NotiziarioC : Ternana, i convocati di mister Lucarelli anti Vibonese - TernanaNews : Ternana Time: verso Vibonese-Ternana, l'approfondimento - VIDEO -