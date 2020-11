MotoGP, Mir festeggia il titolo in Suzuki e dice: 'Sfiderò Rossi al ranch' (Di sabato 28 novembre 2020) Maiorca è ancora in festa. Stavolta non c'entra Rafa Nadal, uno dei figli illustri dell'isola spagnola: in quest'occasione i riflettori sono puntati su Joan Mir. Il nuovo campione del mondo MotoGP ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020) Maiorca è ancora in festa. Stavolta non c'entra Rafa Nadal, uno dei figli illustri dell'isola spagnola: in quest'occasione i riflettori sono puntati su Joan Mir. Il nuovo campione del mondoha ...

Gazzetta_it : #MotoGP #Mir festeggia il titolo in #Suzuki e dice: “Sfiderò #ValentinoRossi al ranch” - SOL24220447 : RT @gponedotcom: Joan Mir festeggia in moto a Maiorca il titolo mondiale con Suzuki: FOTO - Sulle strade dell'isola (con qualche burnout) i… - gponedotcom : Joan Mir festeggia in moto a Maiorca il titolo mondiale con Suzuki: FOTO - Sulle strade dell'isola (con qualche bur… - vi5mu : RT @danipr47: @vi5mu @AleixEspargaro @JoanMirOfficial @mvkoficial12 @alexmarquez73 @jaume_masia @gabrirodrigo2 MotoGP: Pol, Morbi, Mir. Mot… - danipr47 : @vi5mu @AleixEspargaro @JoanMirOfficial @mvkoficial12 @alexmarquez73 @jaume_masia @gabrirodrigo2 MotoGP: Pol, Morbi… -