Milan, cercasi difensore: i tre talenti osservati dai rossoneri (Di domenica 29 novembre 2020) Simakan, Milenkovic e Ajer: Maldini si concederà qualche settimana prima della decisione finale per il difensore da regalare al Milan Ormai sembra essere una corsa a tre per la ricerca del difensore centrale. Domani ci sarà l’occasione per Paolo Maldini di parlare con la dirigenza viola di Milenkovic. Da scartare l’ipotesi che il Milan possa sborsare 40 milioni di euro, più probabile una trattativa al ribasso con Commisso. Le alternative sono Simakan, che negli ultimi giorni ha strizzato l’occhio ai rossoneri, e Ajer del Celtic. Il norvegese affronterà i rossoneri nella prossima sfida di Europa League. Anche in quel caso bisognerà seguire eventuali evoluzione della trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Simakan, Milenkovic e Ajer: Maldini si concederà qualche settimana prima della decisione finale per ilda regalare alOrmai sembra essere una corsa a tre per la ricerca delcentrale. Domani ci sarà l’occasione per Paolo Maldini di parlare con la dirigenza viola di Milenkovic. Da scartare l’ipotesi che ilpossa sborsare 40 milioni di euro, più probabile una trattativa al ribasso con Commisso. Le alternative sono Simakan, che negli ultimi giorni ha strizzato l’occhio ai, e Ajer del Celtic. Il norvegese affronterà inella prossima sfida di Europa League. Anche in quel caso bisognerà seguire eventuali evoluzione della trattativa. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim - leonzan75 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim https://t.… - WinstonWilson39 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim https://t.… - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim https://t.… - Rossonero__1899 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cercasi Milan, cercasi rinforzo in difesa: sondaggio per Bogarde dell’Hoffenheim Ok Calciomercato Milan, cercasi difensore: i tre talenti osservati dai rossoneri

Simakan, Milenkovic e Ajer: Maldini si concederà qualche settimana prima della decisione finale per il difensore da regalare al Milan ...

Regione Lombardia diventa “zona arancione”: cosa cambia? Qui una pratica guida per meglio orientarsi

Milano e la Lombardia da domenica 29 novembre diventeranno "zona arancione". Abbiamo raccolto per voi una preziosa guida per cercare di rispondere alle vostre domande. Restano sempre valide le regole ...

Simakan, Milenkovic e Ajer: Maldini si concederà qualche settimana prima della decisione finale per il difensore da regalare al Milan ...Milano e la Lombardia da domenica 29 novembre diventeranno "zona arancione". Abbiamo raccolto per voi una preziosa guida per cercare di rispondere alle vostre domande. Restano sempre valide le regole ...