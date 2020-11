Maltempo in Sardegna, almeno tre vittime e due dispersi nel Nuorese. VIDEO (Di sabato 28 novembre 2020) Il Maltempo sta flagellando la Sardegna. Forti venti e temporali, annunciati dall’allerta meteo rossa diramata ieri dalla Protezione civile, hanno causato disagi e vittime (FOTO). Oltre al Sud Sardegna, colpita anche la provincia di Nuoro. almeno tre persone sono morte a Bitti (LE PREVISIONI METEO). Si tratta di una coppia di anziani e di un uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada. Ci sarebbero anche due dispersi. Il presidente della Regione Christian Solinas sta seguendo in costante collegamento con la protezione civile regionale le operazioni di soccorso. Solinas ha manifestato "la propria vicinanza alle comunità colpite e il più profondo cordoglio per le vittime", assicurando "il tempestivo intervento della Regione per il ristoro dei danni". Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Ilsta flagellando la. Forti venti e temporali, annunciati dall’allerta meteo rossa diramata ieri dalla Protezione civile, hanno causato disagi e(FOTO). Oltre al Sud, colpita anche la provincia di Nuoro.tre persone sono morte a Bitti (LE PREVISIONI METEO). Si tratta di una coppia di anziani e di un uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada. Ci sarebbero anche due. Il presidente della Regione Christian Solinas sta seguendo in costante collegamento con la protezione civile regionale le operazioni di soccorso. Solinas ha manifestato "la propria vicinanza alle comunità colpite e il più profondo cordoglio per le", assicurando "il tempestivo intervento della Regione per il ristoro dei danni".

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - QPeriscopica : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Sardegna, fango ovunque e auto sventrate: Bitti devastato dall'alluvione: È Bitti il comune più colpito dall'… - stefano688 : Maltempo in Sardegna, morti e dispersi nel Nuorese -