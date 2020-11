L’ultima giravolta dell’ottovolante Di Maio | ora è diventato un compagno

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 novembre 2020) Ilario Lombardo (La Stampa di ieri) ha dato notizia di un incontro fra Massimo D’Alema, 71 anni, ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri, e Luigi Di, 34 anni, attuale ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle. I due si sono visti alla Farnesina ai primi di novembre per una chiacchierata sui principali temi internazionali. In questo quadro – riferisce La Stampa – Diavrebbe sondato D’Alema sulla possibilità che il gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo apra le sue porte agli europarlamentari grillini. I quali, va ricordato, da D’Alema non sono affatto disprezzati almeno dal giorno in cui il M5S scelse di votare a favore di Ursula von der Leyen: ebbe a dire il presidente di Italianieuropei che il loro capogruppo a Bruxelles Fabio Massimo Castaldo «non è un fesso», che detto da D’Alema è un buon ...