“La curva dei contagi sta decrescendo”, afferma Brusaferro (Iss), “ma aumenta l’età media dei positivi” (Di sabato 28 novembre 2020) “Oggi vediamo un quadro che da una parte ci mostra una prospettiva di riduzione, dall’altra ci richiama ad una grande responsabilità per il rispetto delle misure. Questo impianto che il nostro paese sta adottando nel suo complesso è in grado di modellare la curva e di rispondere con flessibilità da parte del servizio sanitario nazionale: questo è il frutto di impegno e programmazione”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nell’ambito della conferenza stampa, dove è stato chiamato a commentare l’andamento della curva epidemiologica. Ed infatti, cosa non da poco, Brusaferro ha annunciato che “In Italia la curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici sia per quanto riguarda i casi positivi“. Brusaferro: “Abbiamo una realtà italiana ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 novembre 2020) “Oggi vediamo un quadro che da una parte ci mostra una prospettiva di riduzione, dall’altra ci richiama ad una grande responsabilità per il rispetto delle misure. Questo impianto che il nostro paese sta adottando nel suo complesso è in grado di modellare lae di rispondere con flessibilità da parte del servizio sanitario nazionale: questo è il frutto di impegno e programmazione”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nell’ambito della conferenza stampa, dove è stato chiamato a commentare l’andamento dellaepidemiologica. Ed infatti, cosa non da poco,ha annunciato che “In Italia lasta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici sia per quanto riguarda i casi positivi“.: “Abbiamo una realtà italiana ...

