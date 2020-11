Il Ministro Francesco Boccia “Far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia” (Di sabato 28 novembre 2020) L’intenzione del Governo di confermare, anche nel prossimo Dpcm, la misura del coprifuoco è confermata dalle parole del Ministro Francesco Boccia, secondo il quale “Far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia”. E mentre il Centrodestra attacca, dalla Chiesa arrivano segnali distensivi. E’ bufera attorno al Ministro per i rapporti con le Regioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 28 novembre 2020) L’intenzione del Governo di confermare, anche nel prossimo Dpcm, la misura del coprifuoco è confermata dalle parole del, secondo il qualedue orenon è. E mentre il Centrodestra attacca, dalla Chiesa arrivano segnali distensivi. E’ bufera attorno alper i rapporti con le Regioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

