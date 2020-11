Elena Pagliarini, l’infermiera di Cremona su Facebook: «Il pranzo di Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale» (Di sabato 28 novembre 2020) Elena Pagliarini, l’infermiera dell’ospedale Maggiore di Cremona fotografata stremata sulla scrivania, ha scritto un post su Facebook. Molte le critiche Leggi su corriere (Di sabato 28 novembre 2020)dell’Maggiore difotografata stremata sulla scrivania, ha scritto un post su. Molte le critiche

Agenzia_Ansa : 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli m… - fanpage : #Covid19, l'infermiera Elena Pagliarini: 'Preoccupatevi di non fare il pranzo di Natale in ospedale' - AngelaManzo : RT @Agenzia_Ansa: 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli mai più… - Frances47226166 : RT @ruggierofilann4: 'GRANDE PREOCCUPAZIONE PER IL PRANZO DI NATALE. PREOCCUPATEVI DI NON FARLO IN OSPEDALE O MAGARI DI NON FARLI MAI PIU'… - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli mai più… -