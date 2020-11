“Ecco che cosa siete”. Fulvio Abbate senza pietà sui vipponi. Pubblico furioso: cosa è successo (Di sabato 28 novembre 2020) Fulvio Abbate è rimasto al GF Vip per pochissimo. Lo scrittore è stato eliminato alla prima nomination, segno che non è riuscito a conquistare la simpatia del Pubblico di Canale 5. Ovviamente, come tutti i concorrenti fatti fuori al televoto, ma non quelli squalificati come Denis Dosio e Fausto Leali, Abbate è sempre ospite nello studio di Alfonso Signorini durante le puntate del reality ma, nonostante siano trascorsi due mesi dalla sua permanenza nella Casa continua a far parlare di sé. Pochi giorni fa, per esempio, ha minacciato di querelare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, hanno segnalato i fan all’ex concorrente, lo avrebbe descritto in più occasioni come un maniaco sessuale. Dunque Fulvio ha chiesto aiuto ai suoi follower per individuare le clip in cui sono presenti le presunte ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020)è rimasto al GF Vip per pochissimo. Lo scrittore è stato eliminato alla prima nomination, segno che non è riuscito a conquistare la simpatia deldi Canale 5. Ovviamente, come tutti i concorrenti fatti fuori al televoto, ma non quelli squalificati come Denis Dosio e Fausto Leali,è sempre ospite nello studio di Alfonso Signorini durante le puntate del reality ma, nonostante siano trascorsi due mesi dalla sua permanenza nella Casa continua a far parlare di sé. Pochi giorni fa, per esempio, ha minacciato di querelare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, hanno segnalato i fan all’ex concorrente, lo avrebbe descritto in più occasioni come un maniaco sessuale. Dunqueha chiesto aiuto ai suoi follower per individuare le clip in cui sono presenti le presunte ...

