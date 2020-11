Calciomercato | Calhanoglu per Perisic | scambio tra Inter e Milan?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Di scambi tranella storia delce ne sono stati tanti, anche di clamorosi:perpotrebbe essere il prossimo. L’indiscrezione è riportata dal giornalista Graziano Campi ai microfoni di Top Calcio 24 e potrebbe avere del clamoroso. Il croato, tornato in nerazzurro dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco, ha trovato spazio sia come quinto di centrocampo che come seconda punta. Il suo addio sarebbe motivato da un rendimento non ritenuto all’altezza fino a questo momento.potrebbe invece andare a riempire lo slot lasciato vuoto dalla possibile partenza di Eriksen.perpossibile? Se l’addio dinon sembra essere ...