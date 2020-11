Boxe, stanotte torna Mike Tyson: ecco come vedere l’incontro con Roy Jones Jr (Di domenica 29 novembre 2020) stanotte Mike Tyson torna sul ring dopo 15 anni d’attesa: ecco come vedere l’incontro con Roy Jones Jr Mike Tyson torna finalmente sul ring. Dopo mesi d’attesa e 15 anni dall’ultimo incontro, ‘Iron’ stanotte (intorno alle ore 5:00 italiane) tornerà sul quadrato per sfidare Roy Jones Jr a Los Angeles. Nonostante i suoi 54 anni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020)sul ring dopo 15 anni d’attesa:con RoyJrfinalmente sul ring. Dopo mesi d’attesa e 15 anni dall’ultimo incontro, ‘Iron’(intorno alle ore 5:00 italiane) tornerà sul quadrato per sfidare RoyJr a Los Angeles. Nonostante i suoi 54 anni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

paoloigna1 : Sarà atteso da tutti ma da me no - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: #TysonvsJones stanotte l’incontro più atteso dell'anno. Gli aggiornamenti su #Gazzettait - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #TysonvsJones stanotte l’incontro più atteso dell'anno. Gli aggiornamenti su #Gazzettait - Gazzetta_it : #TysonvsJones stanotte l’incontro più atteso dell'anno. Gli aggiornamenti su #Gazzettait - LIRRIVERENTE3 : ci son due modi in cui io seguo lo sport a casa : da seduto e in piedi.. in questo momento la fiorentina la seguo d… -