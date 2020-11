Anita, la studentessa di Torino contro la Dad: "Scuole ancora schiuse. Una presa in giro" (Di sabato 28 novembre 2020) “Ci stanno prendendo in giro. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione”. Non nasconde la delusione Anita, la dodicenne che da settimane porta avanti la lotta contro la didattica a distanza seguendo ogni mattina le lezioni, seduta al banco, davanti alla scuola media ‘Italo Calvino’, di Torino. La notizia che il Piemonte diventerà zona arancione, ma che seconde e terze Medie resteranno ancora chiuse, non va proprio giù alla studentessa simbolo della protesta anti Dad in tutta Italia che solo pochi giorni fa ha incontrato il governatore Alberto Cirio. Il governatore Cirio, ricorda ancora Anita, ”è venuto in piazza, si è seduto con noi, dicendo che ci sosteneva e che avrebbe voluto che i suoi figli fossero lì con noi a protestare e adesso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) “Ci stanno prendendo in. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione”. Non nasconde la delusione, la dodicenne che da settimane porta avanti la lottala didattica a distanza seguendo ogni mattina le lezioni, seduta al banco, davanti alla scuola media ‘Italo Calvino’, di. La notizia che il Piemonte diventerà zona arancione, ma che seconde e terze Medie resterannochiuse, non va proprio giù allasimbolo della protesta anti Dad in tutta Italia che solo pochi giorni fa ha incontrato il governatore Alberto Cirio. Il governatore Cirio, ricorda, ”è venuto in piazza, si è seduto con noi, dicendo che ci sosteneva e che avrebbe voluto che i suoi figli fossero lì con noi a protestare e adesso ...

Daviderel4 : RT @HuffPostItalia: Anita, la studentessa di Torino contro la Dad: 'Scuole ancora schiuse. Una presa in giro' - francirisso : RT @Ansa_Piemonte: Studentessa No-Dad, 'Ancora a casa? E' presa in giro'. Dodicenne Anita delusa, 'studieremo davanti a Regione Piemonte' #… - HuffPostItalia : Anita, la studentessa di Torino contro la Dad: 'Scuole ancora schiuse. Una presa in giro' - Ansa_Piemonte : Studentessa No-Dad, 'Ancora a casa? E' presa in giro'. Dodicenne Anita delusa, 'studieremo davanti a Regione Piemon… - fuGenoveffa : RT @IsaInghirami: Rimbaud a diciassette anni ha scritto 'Battello ebbro'. Suggerirei alla giovane studentessa Anita di trovare un modo alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Anita studentessa Anita, studentessa No-Dad: «Ancora a casa? Ci stanno prendendo in giro» Corriere della Sera Studentessa No-Dad, 'Ancora a casa? E' presa in giro'

TORINO, 28 NOV - "Ci stanno prendendo in giro. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione". Non nasconde la delusione Anita, la dodicenne che da settimane porta avanti la lotta contro la di ...

Anita, la pasionaria no Dad: "Da Cirio presa in giro, andremo a studiare davanti alla Regione"

La dodicenne contro lo stop: "La scusa dei mezzi pubblici non regge, in seconda e terza media si va a scuola a piedi" ...

TORINO, 28 NOV - "Ci stanno prendendo in giro. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione". Non nasconde la delusione Anita, la dodicenne che da settimane porta avanti la lotta contro la di ...La dodicenne contro lo stop: "La scusa dei mezzi pubblici non regge, in seconda e terza media si va a scuola a piedi" ...