Totti: “Maradona è ancora qui con noi, quando smisi fu il primo a chiamarmi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesco Totti, ex capitano della Roma, intervenuto ai microfoni di Verissimo, ha ricordato così Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di mercoledì: “Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri. quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me. Una partita in suo onore? Se mi dovessero chiamare accetterei subito la convocazione.Il calcio senza ... Leggi su golssip (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesco, ex capitano della Roma, intervenuto ai microfoni di Verissimo, ha ricordato così Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di mercoledì: “Lui èqui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri.ho smesso di giocare Maradona è stato ila chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me. Una partita in suo onore? Se mi dovessero chiamare accetterei subito la convocazione.Il calcio senza ...

