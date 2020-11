Squilibrio concorrenziale su giochi e giocattoli

(Di venerdì 27 novembre 2020) Unoche rischia di spostare dai negozi fisici al web 83 milioni di euro di vendite al giorno Confesercenti: delusione per il mancato spostamento delle promozioni su Notizie.it.

PIANA FIORENTINA - “Grande delusione per il mancato accordo sullo spostamento delle promozioni, persa l’occasione per fare qualcosa di concreto per le ...Confesercenti, Black Friday: con le chiusure forzate dei negozi passano al web 83 milioni di euro dalle vendite al giorno ...