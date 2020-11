Selfie con salma Maradona, licenziati dipendenti impresa funebre (Di sabato 28 novembre 2020) I tre dipendenti dell'agenzia funebre che hanno diffuso sui social dei Selfie con la salma di Diego Armando Maradona sono stati licenziati. Secondo quanto riferisce l'agenzia argentina Telam, citando fonti dell'impresa funebre, le persone coinvolte non appartenevano all'agenzia ma erano state assunte temporaneamente per dare una mano con il funerale. Tutto sarebbe avvenuto prima della traslazione del feretro dall'abitazione di Maradona alla Casa Rosada, dove era stata allestita la camera ardente. L'avvocato di Maradona, Matias Morla. ha annunciato sui social di voler inchiodare alle loro responsabilità "i colpevoli di un atto oltraggioso e aberrante". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) I tredell'agenziache hanno diffuso sui social deicon ladi Diego Armandosono stati. Secondo quanto riferisce l'agenzia argentina Telam, citando fonti dell', le persone coinvolte non appartenevano all'agenzia ma erano state assunte temporaneamente per dare una mano con il funerale. Tutto sarebbe avvenuto prima della traslazione del feretro dall'abitazione dialla Casa Rosada, dove era stata allestita la camera ardente. L'avvocato di, Matias Morla. ha annunciato sui social di voler inchiodare alle loro responsabilità "i colpevoli di un atto oltraggioso e aberrante".

