Nuovo Dpcm Natale 2020, no agli spostamenti tra Regioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul Dpcm del 4 dicembre continua il confronto. A Natale spostamenti tra Regioni vietati, anche in zona gialla, e scuole chiuse fino a gennaio: questa la linea del governo. A Natale spostamenti tra Regioni vietati, anche in zona gialla Il rischio che la Befana porti con sé la terza ondata del virus fa paura, eppure il governo sta pensando di non imporre un numero massimo di persone alla tavola di Natale. Il confronto riprenderà oggi e la strada che i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno indicato a governatori e sindaci in vista del Dpcm del 4 dicembre è «tirare il freno, per scongiurare la terza ondata mentre si cerca di vaccinare le persone». Nel periodo delle festività gli spostamenti tra ...

