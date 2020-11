NFL | Week 12 – Le partite del Thanksgiving Day

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) La12 di NFL 2020 si apre con i match delDay. Nella prima partita in programma, i Texans vincono a Detroit con il punteggio di 41-25. Houston trova la vittoria grazie a un’altra grande prestazione di Deshaun Watson. A Dallas, nel secondo match, trionfa il Football Team per 41-16. Washington vince la sua quarta partita in stagione, mentre per i Cowboys arriva un’altra pesante sconfitta. Ravens-Steelers, la terza partita in programma, è stata rinviata alle 19:15, ora italiana, di domenica.12,Day: si è rivisto il vero Watson? Per rivedere in campo il vero Deshaun Watson sembra esserci voluta più di mezza stagione. Il quarterback di Houston ha già dato ottimi segnali in11, nella vittoria contro i Patriots. In quell’occasione, Watson ha totalizzato 344 ...