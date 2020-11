Involtino con-dito | ritrovamento dell’orrore in un supermercato emiliano

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 27 novembre 2020) Per certo non bisogna metterlo tra moglie e marito. Ma nemmeno negli involti, è il caso di metterlo. Perché sennò poi va a finire come in undi Imola (in provincia di Bologna) dove un esercente acquista degli involtini e, prima di mangiarli, scopre che al suo interno si trova quello che ha tutto L'articolo NewNotizie.it.