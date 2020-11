Inter, Marotta convinto: “Messe le basi per tornare a vincere” (Di venerdì 27 novembre 2020) A margine dell’assemblea degli azionisti dell’Inter ha preso la parola anche l’amministratore delegato Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha parlato in termini positivi di quanto fatto nell’ultimo periodo, nonostante le recenti difficoltà dei ragazzi di Conte: "In un contesto di grande incertezza, l’Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa", ha commentato l'ad. "Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del nostro Club. Penso si possa dire che siano state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo".caption ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) A margine dell’assemblea degli azionisti dell’ha preso la parola anche l’amministratore delegato Beppe. Il dirigente nerazzurro ha parlato in termini positivi di quanto fatto nell’ultimo periodo, nonostante le recenti difficoltà dei ragazzi di Conte: "In un contesto di grande incertezza, l’ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa", ha commentato l'ad. "Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del nostro Club. Penso si possa dire che siano state postesolide che, nel tempo, ci consentiranno dialla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo".caption ...

ItaSportPress : Inter, Marotta convinto: 'Messe le basi per tornare a vincere' - - rajonee09 : @Zorochan_1 Tonali lasciato al Milan per prendere Vidal. Il credito che ha la dirigenza dell'inter tra i giornalist… - inter_alcolica : RT @pap1pap: Potete dirgli quello che volete sul lato sportivo, ma dal punto di vista di strategia (e pratica) economica non sono secondi a… - paterno_carlo : Dybala, ci può provare anche l'Inter: per la 'Joya' c'è la fila ho sentito pensato che dietro il contratto di Dybal… - cliexit_ : @Tractor220510 Non ho mai pensato dovesse attaccare Conte o Marotta in maniera esplicita. Poteva almeno utilizzare… -