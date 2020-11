Eleven Sports, Codici lancia class action per rimborso abbonati. I dettagli (Di venerdì 27 novembre 2020) Continuano le polemiche per i problemi di Eleven Sports nelle scorse settimane.Interruzioni continue durante la trasmissione delle gare del campionato di Serie C e centinaia di segnalazioni piovute, a seguito dei problemi riscontrati nelle scorse settimane, dagli utenti Eleven Sports. Situazione che ha spinto la piattaforma streaming a trasmettere le gare gratuitamente, per un periodo limitato, per tentare di ovviare nel frattempo al problema. Una mossa che non ha convinto a pieno l'Associazione Codici, la quale, schierandosi a fianco degli abbonati, ha deciso di lanciare una class action per il rimborso degli utenti. “Nonostante le promesse e gli impegni della società – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Continuano le polemiche per i problemi dinelle scorse settimane.Interruzioni continue durante la trasmissione delle gare del campionato di Serie C e centinaia di segnalazioni piovute, a seguito dei problemi riscontrati nelle scorse settimane, dagli utenti. Situazione che ha spinto la piattaforma streaming a trasmettere le gare gratuitamente, per un periodo limitato, per tentare di ovviare nel frattempo al problema. Una mossa che non ha convinto a pieno l'Associazione, la quale, schierandosi a fianco degli, ha deciso dire unaper ildegli utenti. “Nonostante le promesse e gli impegni della società – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale ...

Mediagol : Eleven Sports, Codici lancia class action per rimborso abbonati. I dettagli - CODICIassconsum : Giacomelli: doveroso rimborsare e risarcire gli abbonati per i disagi subiti. #Codici #ElevenSports #classaction - lentepubblica : #Codici: #classaction per il risarcimento degli abbonati #ElevenSports @CODICIassconsum - TernanaNews : RT @TernanaNews: Eleven Sports - Partipilo nella TOP 10 dei gol più belli di giornata - VIDEO - FZiu97 : @CarcarloMarr @duppli Quasi quasi è meglio il CEO di Eleven Sports -

Ultime Notizie dalla rete : Eleven Sports Eleven Sports, Codici lancia class action per rimborso abbonati. I dettagli Mediagol.it Codici: class action per il risarcimento degli abbonati “Eleven Sports”

Centinaia di segnalazioni, utenti infuriati per i continui blackout. È la situazione che ha contraddistinto le ultime settimane di Eleven Sports.

Vero Volley Monza impegnata all’Arena di Monza contro la Leo Shoes Modena

Secondo match casalingo consecutivo per la Vero Volley Monza. Dopodomani, domenica 29 novembre, alle ore 16.00 (diretta Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfiderà la L ...

Centinaia di segnalazioni, utenti infuriati per i continui blackout. È la situazione che ha contraddistinto le ultime settimane di Eleven Sports.Secondo match casalingo consecutivo per la Vero Volley Monza. Dopodomani, domenica 29 novembre, alle ore 16.00 (diretta Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfiderà la L ...