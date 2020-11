“E’ scandaloso, ci sono regioni che falsificano i dati”, denuncia De Luca, “I colori? Una buffonata” (Di venerdì 27 novembre 2020) E’ la sua indole: resiste, e poi sbotta. Vulcanico, sarcastico, ed il più delle volte preciso nella tempistica, il governatore della Campania, quando ‘sente’ che qualcosa o qualcuno si è spinto troppo oltre’, deve intervenire per dire la sua. Così oggi, dalla sua pagina, Facebook, Vincenzo De Luca è intervenuto contro le cosiddette zone rosse, arancioni, e gialle, tuonando che “La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata. Abbiamo verificato con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione” denuncia il governatore, “per una parte ci sono ragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c’entra niente”. De Luca: “Siamo nelle mani del Padreterno, qui non è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) E’ la sua indole: resiste, e poi sbotta. Vulcanico, sarcastico, ed il più delle volte preciso nella tempistica, il governatore della Campania, quando ‘sente’ che qualcosa o qualcuno si è spinto troppo oltre’, deve intervenire per dire la sua. Così oggi, dalla sua pagina, Facebook, Vincenzo Deè intervenuto contro le cosiddette zone rosse, arancioni, e gialle, tuonando che “La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata. Abbiamo verificato con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione”il governatore, “per una parte ciragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c’entra niente”. De: “Siamo nelle mani del Padreterno, qui non è ...

