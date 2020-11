Dritto e rovescio, la rissa tra Beatrice Lorenzin e il ristoratore che tiene aperto il locale | VIDEO (Di venerdì 27 novembre 2020) Dritto e rovescio, rissa tra Beatrice Lorenzin e il ristoratore che tiene aperto il locale VIDEO Scontro tra Beatrice Lorenzin e un ristoratore di Modena nel corso dell’ultima puntata di Dritto e rovescio su Rete 4. Il professionista in collegamento ha deciso di sfidare le misure anti-Covid – a suo dire ingiuste – tenendo aperto il suo ristorante oltre gli orari consentiti dall’ultimo dpcm. Il ristoratore definisce il suo gesto di protesta un “atto di resistenza”. Dopo queste parole si scatena l’ira dell’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ospite in ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)trae ilcheilScontro trae undi Modena nel corso dell’ultima puntata disu Rete 4. Il professionista in collegamento ha deciso di sfidare le misure anti-Covid – a suo dire ingiuste – tenendoil suo ristorante oltre gli orari consentiti dall’ultimo dpcm. Ildefinisce il suo gesto di protesta un “atto di resistenza”. Dopo queste parole si scatena l’ira dell’ex ministro della Salute, ospite in ...

MarceVann : RT @talismanogiada: #DrittoeRovescio Di Maio Il rovescio dei valori del M5S #DIBBACAPOPOLITICO #DiBBAoSCISSIONE Di Battista il dritto del… - manola13437073 : @Drittorovescio_ Non so se crede di prendere in giro tutti le persone che seguono Dritto e Rovescio o ha bisogno di… - mariodecarlini : RT @tempoweb: Il ristoratore tiene aperto, la #Lorenzin lo azzanna. Rissa in tv, #Cruciani: è un eroe #drittoerovescio #deldebbio #covid #2… - Silvano05230100 : RT @talismanogiada: #DrittoeRovescio Di Maio Il rovescio dei valori del M5S #DIBBACAPOPOLITICO #DiBBAoSCISSIONE Di Battista il dritto del… - MieleEmilio : RT @claudio_2022: Arcuri spieghi o si dimetta. Come mai lo stato ha comprato le mascherine a 55cent quando imponeva agli italiani la vendit… -