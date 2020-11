Diego Armando Maradona | quale futuro per la sua eredità?

DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - FMAIELLO : @Libero_official Pizza e canzoni a parte, le eccellenze di Napoli: Totò, Eduardo, Troisi, Pino Daniele e Diego Arma… - maxfer42 : RT @FocusStoria: Diego Armando #Maradona raccontato da @CucchiRiccardo, voce leggendaria dello sport italiano nel podcast 'La Voce di Focus… -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando

Il Fatto Quotidiano

"Come davanti a un quadro di Picasso o alle grandi opere degli espressionisti che ho sempre amato. Lo guardavo inebriato e ogni volta che aveva la palla tra i piedi avevo la sensazione di assistere a ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...